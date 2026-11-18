El olor metálico a hierro, el esfuerzo compartido, las poleas, el sonido de los discos al chocar y el tintineo de los pasadores, ambientan el local. Animados por la música que compite con el golpe seco de las mancuernas, hay cuerpos brillantes de sudor, con la vista frente a los espejos, mientras las barras suben y bajan.

Se escuchan respiraciones agitadas, jadeos rítmicos y voces de aliento: ¡arriba¡ ¡tú puedes¡ Todo es un caos organizado, con instructores supervisando los movimientos, convirtiendo cada espacio en una trinchera de superación personal.

Los gimnasios particulares han dejado de ser una rareza para convertirse en una presencia cada vez más visible en ciudades de toda Cuba. Lo que comenzó como aisladas iniciativas, estimuladas por aficionados al fisiculturismo o entrenadores por cuenta propia, se ha transformado en un fenómeno social y económico que refleja cambios en los hábitos de vida, las aspiraciones personales y las formas de emprendimiento de una gran parte de la población.

Esto responde a varios factores: de un lado, el creciente interés por la salud, la actividad física y el bienestar personal y, del otro, quienes han encontrado una oportunidad para generar ingresos en un contexto económico complejo.

El resultado es una expansión sostenida de los “gym”, que, aunque aportan beneficios evidentes, también plantean interrogantes sobre la accesibilidad, la seguridad y su papel dentro de la sociedad.

Además, no son vistos únicamente como lugares para desarrollar la musculatura o mejorar la apariencia física. Para muchos usuarios constituyen un espacio de convivencia, disciplina personal, reducción del estrés y construcción de hábitos saludables.

La cultura del fitness, impulsada por las redes sociales, contenidos especializados en internet y figuras populares relacionadas con el entrenamiento físico, ha contribuido a despertar el interés de jóvenes y adultos por mejorar su condición física; aunque también se vincula al crecimiento del sector privado, pues ante la demanda de servicios deportivos, varios emprendedores arriendan y/o acondicionan locales, para ofrecer entrenamientos personalizados.

Experiencias a lo largo de todo el país muestran cómo se ha convertido en una opción económica viable y Bayamo no está ajena a ello: Hércules, Popeye, Atlas, destacan entre los nombres que identifican algunos recintos y no por gusto: todos hacen referencia a personajes mitológicos o de ficción, pero con la fortaleza física como elemento común.

Uno de los factores que explica su éxito es la flexibilidad con horarios amplios y adaptables a las necesidades de los clientes, y la posibilidad de recibir atención individualizada sobre técnicas de ejecución, planificación de rutinas y progresión de cargas.

MÁS QUE PESAS

El componente social es otro aspecto destacado por quienes frecuentan estos espacios. Compartir objetivos, intercambiar experiencias y establecer nuevas relaciones personales convierte muchas veces al gimnasio en un punto de encuentro comunitario.

En un contexto marcado por dificultades económicas y preocupaciones cotidianas, el entrenamiento físico funciona, además, como una herramienta para combatir el estrés y fortalecer el bienestar emocional.

Muchas son las vivencias e historias de vida que allí convergen: desde adolescentes que ejercitan su cuerpo para definirlo, profesionales, estudiantes, personas de mediana edad que intentan mantenerse activos y saludables, hasta familias que lo ven como pasatiempo.

Daniela es una adolescente de 13 años que llega temprano cada mañana. Tal vez ni imagina que, entre los jóvenes, contribuye al desarrollo de valores como la disciplina, la constancia y la responsabilidad:

-Sí, me dijeron que ya podía comenzar a ejercitar y me gusta. Vengo con mi tía Yannelis que quiere mantenerse fuerte y bonita- dice sonriendo.

Al rato, entran su mamá y su padrastro, Tania y Pablo, quienes llevan más tiempo entrenando y cada día se imponen nuevos retos de fuerza y resistencia.

Mélani y Adrián forman una joven pareja de novios. Se ejercitan hace más de dos años. Ella confiesa que primero lo hicieron por interés hacia sus cuerpos y, hoy, “es un hobby sin el que no podemos vivir”.

BENEFICIOS

Wilson padece una hemiparesia derecha (parálisis) y llegó al gimnasio acompañando a Damaris, su mamá. Con el paso de los días, el joven de 22 años se motivó y los entrenadores le dosificaron una rutina especializada.

“Pensábamos que no volvería a caminar, eso me dijeron varios médicos. Sin embargo, aquí encontramos apoyo y ha logrado mayor estabilidad al caminar y disminuir el cansancio”, refiere Damaris, quien agradece a los gestores del Atlas no cobrarle la mensualidad.

La historia de Anita también motiva. Cuando fue jubilada por enfermedad, no se detuvo. Bajo prescripción médica y con el acompañamiento de la entrenadora, comenzó a realizar ejercicios cardiovasculares.

“Ya llevo dos años y medio”, revela, mientras coge un “10”. Asegura que con constancia y disciplina, ha mejorado notablemente, y refiere haber aumentado su masa muscular y la fuerza, aspectos que influyen en una superior calidad de vida.

Los beneficios, además, alcanzan al ámbito económico, porque los gimnasios privados generan empleo para entrenadores, personal de apoyo y técnicos encargados del mantenimiento de equipos.

Pero el auge de estos negocios no está exento de contradicciones. La principal barrera continúa siendo económica. Para muchas familias, el pago mensual de una matrícula representa un gasto difícil de asumir. A ello se suman los costos asociados a la alimentación deportiva, suplementos nutricionales y otros artículos relacionados con el entrenamiento.

Esta realidad provoca que el acceso a determinados servicios de preparación física quede limitada a quienes poseen mayores recursos económicos, creando desigualdades.

DE INSTALACIONES Y RIESGOS

Otro desafío importante radica en las condiciones de algunos gimnasios. Ante las dificultades para adquirir equipos importados, algunos recurren a máquinas fabricadas artesanalmente, piezas reutilizadas o estructuras reconstruidas, con la asesoría de profesionales del deporte y mecánicos, soldadores y otros entendidos en oficios afines.

Estas soluciones demuestran creatividad y capacidad de adaptación, pero también exigen un riguroso mantenimiento para garantizar la seguridad de los usuarios. La estabilidad de las estructuras, el estado de las máquinas, junto a la higiene y ventilación de los locales, son factores esenciales para evitar accidentes y lesiones.

Ángel Sánchez Sariol y Mariela Almaguer Pérez, entrenadores del Atlas, ubicado en las inmediaciones del Estadio Mártires de Barbados, refieren cómo cada fin de semana se revisan, engrasan y reparan -de ser necesario- los implementos: soportes, guinches, soldaduras, barras, quedan listos para una nueva jornada de esfuerzos y resultados.

Unidos en la vida y en el trabajo, señalan que no existe límite de edad para ejercitarse; por ello, personalizan cada rutina en dependencia de la edad, las necesidades y las condiciones.

Igualmente, la preparación profesional y formación de entrenadores resulta importante. La experiencia acumulada en años de entrenamiento no siempre sustituye los conocimientos técnicos que requiere la planificación adecuada de rutinas.

Una dosificación incorrecta de las cargas, la ausencia de evaluaciones previas o una técnica deficiente pueden provocar lesiones. De ahí, que se torne indispensable fortalecer la capacitación en áreas como anatomía, fisiología del ejercicio, primeros auxilios y prevención de lesiones.

Por otro lado, las redes sociales difunden modelos corporales que, en ocasiones, resultan difíciles de alcanzar. La búsqueda de resultados rápidos puede generar frustración, comparaciones constantes e incluso incentivar prácticas riesgosas y, ahí, también juega un rol fundamental el entrenador, con el apoyo psicológico y una acertada planificación.

Frente a esta realidad, estos emprendimientos tienen la responsabilidad de promover una cultura física basada en el bienestar integral y no exclusivamente en objetivos estéticos, convirtiéndose en aliados para la lucha contra el sedentarismo y las enfermedades asociadas a la inactividad, aun cuando necesitan generar ingresos para sostener sus operaciones.

Esta nueva forma de gestión refleja cambios en la actual sociedad y su éxito no dependerá únicamente de la cantidad de establecimientos o del número de personas que asisten, sino del equilibrio entre la sostenibilidad económica y la contribución al bienestar de la comunidad.

La Demajagua