Los integrantes de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Amistad Cuba-México, en el municipio granmense de Río Cauto, evaluaron en plenaria las principales manifestaciones delictivas que los afectan y las medidas para su prevención y enfrentamiento.

El intercambio centró la atención en el hurto y el sacrificio de ganado mayor, así como en la necesidad de fortalecer el control interno y mantener la exigencia diaria en la protección de los recursos.

Según informó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Granma, en su página de Facebook, el encuentro forma parte del sistema de trabajo que impulsa el país para reforzar la legalidad en las entidades estatales y cooperativas.

Durante la reunión se examinó el comportamiento de hechos delictivos que repercuten directamente en los resultados productivos de las cooperativas.

Entre ellos, el hurto y el sacrificio de ganado mayor ocupó un lugar destacado en el análisis.

Frente a esa problemática, los participantes insistieron en perfeccionar los mecanismos de control interno. El énfasis estuvo en la protección cotidiana de los recursos y en la exigencia que debe acompañar esa responsabilidad dentro del colectivo.

La plenaria vinculó así asuntos esenciales para la entidad, el cuidado de los bienes destinados a la producción y la prevención de las conductas que atentan contra ellos. Ambos temas se abordaron como parte del fortalecimiento de la legalidad en el ámbito cooperativo.

Otro de los puntos centrales del intercambio fue la participación de distintos sectores en la prevención del delito.

Las autoridades presentes coincidieron en que esa labor no corresponde de manera exclusiva a los órganos de orden público. En ella también intervienen la familia, los colectivos laborales y las organizaciones de masas.

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El planteamiento situó la responsabilidad más allá de los límites de la cooperativa. La prevención se abordó como una tarea compartida, que relaciona a las instituciones con los espacios donde las personas conviven y trabajan.

En ese sentido, el encuentro destacó la necesidad de articular esfuerzos para proteger los recursos y contribuir al orden y a la tranquilidad ciudadana en su radio de acción.

Los integrantes de la Amistad Cuba-México ratificaron su disposición a colaborar con las estructuras del Ministerio del Interior y del gobierno local en todo cuanto contribuya a esos propósitos.

Esa voluntad de cooperación acompañó el análisis de las medidas adoptadas para prevenir y enfrentar las manifestaciones delictivas. Junto a la colaboración con las autoridades, se insistió en fortalecer los mecanismos de control dentro de la propia entidad.

De acuerdo con la información de la organización campesina, el propósito es reforzar la protección de los recursos mediante una labor en la que participen los diferentes sectores involucrados.

En la Cooperativa de Producción Agropecuaria Amistad Cuba-México, el análisis del hurto y el sacrificio de ganado mayor estuvo acompañado por ese llamado a la responsabilidad colectiva.

Fortalecer el control interno, preservar la legalidad y colaborar con las autoridades quedaron entre las prioridades examinadas por los integrantes de la base campesina, como parte del esfuerzo para proteger la producción y contribuir a la tranquilidad del municipio.

Radio Bayamo