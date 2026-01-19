Compromiso universitario con el desarrollo local y sostenibilidad

El Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES), reconoció hoy en su red social Facebook, el compromiso de la ciencia y la Universidad de Las Tunas al servicio de la sociedad.

En su mensaje en esa red social, el MES destaca la participación de especialistas de la Unidad de Desarrollo e Innovación Ceeprot, perteneciente a la referida Casa de Altos Estudios en el montaje de un parque fotovoltaico de 44 kiloWattpico (kWp), destinado al abastecimiento energético de un sistema de bombeo en una finca del municipio de Colombia, en esa provincia del oriente cubano.

La fuente subraya que la puesta en marcha del sistema incluyó además, la capacitación de productores y técnicos locales, con el propósito de garantizar la correcta operación y el aprovechamiento eficiente de esta tecnología.

De esta manera, resalta la nota, la comunidad dispone de las herramientas necesarias para impulsar un modelo de gestión energética sostenible.

Se explica en el texto que el montaje de la bomba contó con el apoyo del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, fortaleciendo la colaboración interinstitucional en beneficio del territorio y consolidando alianzas estratégicas para el desarrollo.

Este proyecto, confirma la fuente, constituye un paso firme hacia la producción de alimentos con energías limpias, reafirmando el compromiso de la Universidad de Las Tunas y la Unidad de Desarrollo e Innovación Ceeprot, con el desarrollo local, la innovación tecnológica y el acompañamiento a las autoridades y productores del municipio.

