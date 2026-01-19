Entrenan peloteros granmenses para torneos internacionales

Tres granmenses integran la avanzada de la preselección de Cuba, que inicia este lunes los entrenamientos en el estadio Latinoamericano, de La Habana, con vista a la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial de Béisbol.

El campechuelero Yulieski Remón Tejeda, el bayamés Alfredo Despaigne Rodríguez y el niquereño Roel Santos Martínez, aparecen entre los 18 convocados, cuyos conjuntos no accedieron a la postemporada de la 64 serie nacional.

La nota publicada por Jit precisa que, al término de los cuartos de final del torneo doméstico, la relación aumentará en dependencia de los intereses.

El certamen continental acontecerá del 5 al 13 de febrero, en Venezuela, con elencos de Colombia, Curazao, Nicaragua, Panamá y Argentina, además de antillanos y anfitriones.

Se jugará en los estadios Monumental Simón Bolívar, Jorge Luis García Carneiro (Forum La Guaira) y Macuto, y la estructura de competencia será un todos contra todos, con semifinales cruzadas como antesala a la discusión del título.

Mientras, el Clásico Mundial está previsto del 5 al 16 de marzo, con los cubanos en el grupo A, que se disputará en el Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico

En el principal evento a nivel de selecciones nacionales, la tropa al mando de Germán Mesa Fresneda debutará frente a los panameños, el día 6, y luego chocará con colombianos (8), puertorriqueños (9) y canadienses (10).

