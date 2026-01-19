Elogian vigencia de acuerdo de ONU sobre derecho del mar

Un día especial para Cuba y muchas otras naciones constituyó este 17 de enero la entrada en vigor después de largos años de negociaciones del Acuerdo de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional.

Su puesta a punto es considerada de suma importancia en el calendario del derecho ambiental internacional, estiman especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en una amplia información de recuento.

Conocido también por Acuerdo de Alta Mar, agregan, ya transcurrieron los 120 días después de la fecha de depósito del sexagésimo instrumento de ratificación, un requisito obligatorio para su inicio.

A dos años de ser aprobado, cuenta con 145 estados firmantes y 81 países forman parte de él, enfatizan.

En el caso de Cuba, califican de incuestionable el rol que desempeñan los recursos y los ecosistemas marinos para la vida sobre la tierra y su interconexión a fin de brindar múltiples servicios ambientales a la humanidad

Además, contribuirá a cumplir importantes metas de nuestro Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica con la mirada hasta 2030.

Recuerdan que el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó ese tratado en Nueva York en septiembre de 2023, cuando Cuba ejercía la presidencia pro-tempore del G77 + China.

En tal sentido, se encuentra entre los 10 primeros países Parte del Acuerdo, lo cual evidencia su compromiso político en lograr la protección de la diversidad biológica marina más allá de su jurisdicción y ratifica su reconocimiento de que los océanos son Patrimonio de la Humanidad.

Su vigencia marca un antes y un después en la gobernanza ambiental global, pues por primera vez se logra una regulación común para proteger los ecosistemas más lejanos y menos controlados del planeta, donde el impacto humano crece año tras año y es coherente con la Meta 3 del Marco Global de Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica, que busca proteger al menos el 30% de los ecosistemas marinos al 2030, con avances hacia una visión integrada de la conservación oceánica.

