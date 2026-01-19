Disminuye apoyo a Trump en EEUU respecto a políticas migratorias

Más estadounidenses consideran hoy que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actúa con demasiada dureza y que el programa de deportación del presidente Donald Trump no solo va dirigido a delincuentes peligrosos.

Según arrojan las últimas encuestas, tras el asesinato por un agente del ICE de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, en Minneapolis, y luego otro tiroteo que involucró también a un oficial de esa agencia federal, quien hirió en una pierna a un inmigrante venezolano en la misma ciudad, el apoyo general al programa de deportación disminuyó.

Hay percepciones cambiantes sobre quiénes son los objetivos del programa de expulsiones, porque cada vez más personas consideran aquí que la administración no da prioridad a los delincuentes peligrosos y que ahora cualquiera puede caer en manos del ICE.

En sentido general, una ligera mayoría considera que ICE está haciendo que las comunidades donde opera sean menos seguras, muchos más de los que creen lo contrario.

El plan de Trump de deportaciones al inicio de su segundo mandato tuvo originalmente aprobación, pero los criterios comenzaron a ser más divididos y luego de la tragedia en Minneapolis el nivel de aprobación en este acápite cayó a su nivel más bajo de los últimos 12 meses.

Un año después, pocos en Estados Unidos sienten que las políticas de Trump les beneficiaron, de hecho, más personas creen que ni siquiera su condición es igual, sino que es peor en lugar de mejor.

Inquietud, insatisfacción, cansancio son algunas de las variables que dominan el análisis de CBS News/YouGov, publicado este domingo, en el cual, según las estadísticas, un 59 por ciento desaprueba la gestión del mandatario republicano.

No obstante, Trump mantiene una aprobación sólida en el último año por parte de su base republicana (especialmente de los seguidores de MAGA), pero al propio tiempo a lo largo de este periodo experimentó descensos en los segmentos de independientes y los jóvenes, entre otros.

Mañana 20 de enero se cumple el primer aniversario del retorno de Trump al Despacho Oval después de derrotar en las elecciones de noviembre de 2024 a su rival demócrata, la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Los republicanos lograron imponerse además en el Congreso, donde controlan la Cámara de Representantes y el Senado.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959