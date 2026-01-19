Inició en Granma Jornada Villanueva

La Jornada Villanueva, por el Día del Teatro Cubano, tiene lugar en Granma desde hoy y hasta el VEINTIOCHO de enero próximo. En esta ocasión la cita está dedicada al aniversario OCHENTA de los natalicios de José Milán y Freddy Artiles, al CIENTO SETENTA de creado el Teatro de Manzanillo, al SETENTA cumpleaños de Norberto Reyes Blázques, Director del Colectivo Teatral Granma y al TREINTA y Cinco del Teatro Andante. Presentes en el encuentro autoridades políticas y de Gobierno del municipio de Bayamo.