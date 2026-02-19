Firman convenio de colaboración jardines botánicos de Cuba y Londres

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) informó sobre la firma este miércoles en Londres de un Convenio de Colaboración Científica y Académica entre el Jardín Botánico Nacional de Cuba y el Real Jardín Botánico de Kew.

La iniciativa la promovió la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en La Habana, destacó el organismo en una nota en su sitio oficial.

Enfatizó en que la ceremonia de suscripción del documento contó con la presencia de Ismara Mercedes Vargas Walter, embajadora de Cuba en Gran Bretaña.

Firman Convenio de Colaboración el Jardín Botánico Nacional 🇨🇺 y el Real Jardín Botánico de Kew 🇬🇧

🌿Con más de 8,5 millones de ejemplares y 30 000 especies, algunas ya extintas en estado salvaje, Kew Gardens alberga las colecciones botánicas y micológicas más grandes del mundo

El Jardín Botánico Nacional es una de las instituciones de la Universidad de La Habana y del sistema de Educación Superior de Cuba, cuya misión fundamental es la formación académica y la investigación científica relacionada con la flora y los hongos del país, la educación ambiental, la recreación, el desarrollo de la horticultura y el paisajismo sostenible para el beneficio de la sociedad.

Emplazado en el sur La Habana, atesora en 478 hectáreas una colección de plantas vivas científicamente ordenadas, que lo convierte en pilar fundamental de la conservación de la biodiversidad en la capital, su constitución data de 1968 y ha sido fundamental para la formación de botánicos y el estudio de la flora, llegando a recibir 300 mil visitantes por año.

A su vez, la concepción del Real Jardín Botánico de Kew (Kew Garden) radica en comprender y proteger las plantas y los hongos para el bien de las personas y el futuro de toda la vida en la tierra; siendo líder mundial en la conservación, pues reúne en sus colecciones la mayor biodiversidad de plantas y hongos del planeta.

Es reconocido por sus significativos resultados en la investigación científica y el desarrollo en la horticultura, lo que le convierte en referencia obligada entre sus similares en el mundo.

El convenio firmado por sus directores, subraya el prestigio de ambas instituciones y se propone trabajar juntas para la ciencia, la educación y el beneficio público, en apoyo a la implementación de la Estrategia Cubana de Conservación de Plantas y el Proyecto Flora de Cuba.

Forman parte del acuerdo, el fortalecimiento de colecciones, el intercambio de materiales e imágenes, la formación de capacidades en respaldo a sus objetivos, la investigación científica y la formación de personal, estudiantes de pre y postgrado, y el apoyo mutuo..

La colaboración conjunta transcurre hace más de 30 años y experimenta su validez con la firma del actual memorándum de entendimiento.

