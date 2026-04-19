Rememoran en Granma aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón.

Una representación del pueblo de Granma se congregó en la Plaza de la Revolución de Bayamo, para conmemorar el 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón. En la jornada granmenses de diversas generaciones exigieron el fin del bloqueo estadounidense y con sus firmas demostraron la disposición en defensa de la Patria. El acto estuvo encabezado por la Primera Secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora.