Acuerdos en agricultura, compra de aviones y reducción de aranceles aparecen hoy aquí como principales resultados del diálogo comercial entre China y Estados Unidos.

Un comunicado del Ministerio de Comercio chino señaló que los mandatarios de ambos países sostuvieron conversaciones en Beijing sobre temas económicos y comerciales y ofrecieron orientación estratégica para el desarrollo de los vínculos bilaterales en ese ámbito.

La fuente indicó que el 13 de mayo los equipos económicos y comerciales de China y Estados Unidos realizaron consultas en Corea del Sur como preparación para la reunión presidencial.

Según el comunicado, ambas partes mantuvieron intercambios “francos, profundos y constructivos” bajo los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio compartido.

El ministerio afirmó que los dos países acordaron continuar la implementación de resultados alcanzados en negociaciones previas y lograron consensos positivos sobre disposiciones arancelarias.

China y Estados Unidos también decidieron crear un Consejo de Comercio y un Consejo de Inversiones para abordar preocupaciones mutuas en esos sectores.

De acuerdo con la fuente, las partes discutirán mediante el Consejo de Comercio temas vinculados con reducciones arancelarias y acordaron en principio disminuir tarifas sobre productos de interés equivalente para ambas economías.

Señaló que ambos países impulsarán la eliminación o solución sustancial de barreras no arancelarias y problemas de acceso al mercado para algunos productos agrícolas.

Estados Unidos promoverá soluciones relacionadas con preocupaciones chinas sobre productos lácteos, retenciones automáticas de productos acuáticos, exportación de bonsáis con sustrato y el reconocimiento de zonas libres de gripe aviar en Shandong, apuntó la fuente.

China, por su parte, trabajará para resolver inquietudes estadounidenses sobre el registro de instalaciones de carne vacuna y las exportaciones de carne avícola de determinados estados hacia el mercado chino.

Las dos partes también acordaron impulsar el comercio bilateral, incluidos productos agrícolas, mediante reducciones arancelarias recíprocas en determinados bienes.

El portavoz añadió que China y Estados Unidos alcanzaron arreglos sobre la compra china de aviones estadounidenses y sobre las garantías de suministro al gigante asiático de motores y piezas aeronáuticas.

La fuente precisó que ambas partes continúan negociando detalles específicos de los acuerdos y reiteró que los equipos económicos seguirán trabajando para concretar e implementar los consensos alcanzados.

El programa del republicano aquí estuvo enfocado en estabilizar los lazos bilaterales, mejorar la confianza mutua y abrir nuevas posibilidades a la cooperación económica.

Los dos líderes acordaron impulsar una relación estratégica estable y constructiva China-EEUU durante los próximos tres años y más.

Donald Trump adelantó que se han hecho grandes acuerdos comerciales en beneficio de las dos naciones y previamente dijo en una entrevista que China accedió a comprar soja, aviones boeing y petróleo de Estados Unidos.

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