Sotomayor eleva más la varilla: Premio GLORIA Leyenda Iberoamericana (+Foto)

Por: Fausto Triana

“Es un honor compartir estos momentos con grandísimas figuras del deporte, con fundaciones que favorecen la inclusión o con medios de prensa encargados de darnos visibilidad”, comentó el todavía poseedor del récord mundial de salto alto con 2,45 metros.

La verdad, no me lo esperaba, pero agradezco mucho que me permitan mostrar una parte de los valores del deporte cubano, confesó Sotomayor a Prensa Latina en el Teatro Albéniz de Madrid.

Una gala que se extendió a esta madrugada y que galardonó a distintas hazañas alrededor del deporte iberoamericano, incluidas algunas de un pasado relativamente lejano, como la conquista por España de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010.

A sus casi 58 años de edad y con un palmarés impresionante, el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y plata en Sydney 2000, subrayó a Prensa Latina que compartir estos momentos con otras luminarias lo llena de satisfacción.

“Me hace creer que el esfuerzo valió la pena y me vuelve a recordar que mi récord tiene más de 30 años. Seguirá la espera (…)”, comentó sonriente.

Nacido en Limonar, en la occidental provincia cubana de Matanzas, el 13 de octubre de 1967, Sotomayor se convirtió en la gran estrella de la velada, en la primera edición de los Premios GLORIA, iniciativa a cargo de SSM-Sports Summit Madrid.

Con la plusmarca establecida el 27 de julio de 1993, en Salamanca, España, Sotomayor recibió el lauro después del exentrenador Toni Nadal, el club América de fútbol de México, Juan Antonio Samaranch (hijo), o el exvoleibolista brasileño Giba.

Gilberto Godoy Filho, conocido como Giba, uno de los grandes puntales del voleibol brasileño, fue monarca olímpico y MVP en Atenas 2004, plata en Beijing 2008 y Londres 2012. Tricampeón mundial. Mejor jugador de voleibol de la Historia.

“Soy mejor persona gracias al deporte. Lo di todo en mis tiempos de jugador y ahora sigo haciéndolo en otras funciones”, declaró Giba al obtener el Premio GLORIA a la Educación y Formación en el Deporte.

En el listado sobresalen también el Premio GLORIA a la Excelencia Deportiva la AFA- Asociación de Fútbol Argentino, por sus éxitos en selecciones (Campeón Mundial de Qatar 2022), innovación y liderazgo global; y el Premio GLORIA a la Sostenibilidad en el Deporte, a la Fundación Tigres (México), brazo social del Club Tigres de Monterrey.

