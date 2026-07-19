El fusil no disparó

Lo habían colocado esa noche contra la pared del cuartel como si fuera un mueble más, uno de los Springfield que el ejército de Batista guardaba en el Moncada sin demasiada ceremonia. No sabía lo que estaba por pasar. Ningún objeto lo sabe, pero algunos terminan atrapados en el centro exacto de la historia, y ese fusil, en la madrugada del 26 de julio de 1953, era uno de ellos.

Afuera, unos ciento sesenta jóvenes llegaban en caravana de automóviles desde la ciudad de Santiago de Cuba, disfrazados de soldados, con las manos apretadas sobre sus propias armas y el corazón corriendo más rápido que los motores. Los dirigía Fidel Castro, un abogado de 26 años que había convertido la rabia política en plan militar. El plan era tomar el cuartel, hacerse con los fusiles que dormían dentro, y encender desde ese polvorín la chispa de un levantamiento que arrastraría a toda la isla.

El fusil del Moncada escuchó los primeros disparos antes del amanecer, cuando el grupo de asalto chocó con una patrulla que no estaba prevista y el efecto sorpresa se evaporó en segundos. Lo que siguió no fue la toma heroica que habían ensayado en la cabeza, sino el caos ordenado de quienes saben que han perdido la batalla y deciden, aun así, no rendirse del todo. Murieron ocho asaltantes en el combate; decenas más fueron capturados después y ejecutados sin juicio, con una crueldad que el propio régimen no supo disimular.

El fusil se quedó donde estaba, sin cambiar de manos, técnicamente intacto como victoria del ejército. Pero algo en el aire de Santiago había cambiado para siempre: el nombre de aquel cuartel, antes solo una dirección militar, se convirtió en una fecha. Y una fecha, cuando carga con suficiente sangre y suficiente coraje, deja de ser un número en el calendario para volverse una bandera.

Fidel Castro fue capturado días después, juzgado en octubre de ese mismo año, y en el estrado donde debía defenderse pronunció el alegato que circuló clandestino: «La historia me absolverá». No lo dijo para el juez que tenía enfrente. Lo dijo para el tiempo, con la certeza extraña de quien ya sabe, antes de que ocurra, que el tiempo le va a dar la razón. En 1955 salió amnistiado, fundó el Movimiento 26 de Julio en México, y cuatro años más tarde entró en La Habana sin que nadie pudiera detenerlo.

El fusil del Moncada lleva décadas convertido en pieza de museo, quieto detrás de un cristal en Santiago de Cuba, mirando a los visitantes que lo miran a él. Hay objetos que sobreviven a sus dueños, a sus guerras y a sus épocas, y terminan contando solos la historia que los rodeó. Este es uno de esos: no disparó la bala que cambió a Cuba, pero estuvo ahí cuando alguien decidió que valía la pena intentarlo.

La Demajagua