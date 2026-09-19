Discuten trabajadores granmenses plan de la economía y presupuesto del 2027

Los trabajadores granmenses, unidos en sus empresas, organismos y entidades, analizan y discuten por estás jornadas el plan de la economía y el presupuesto del año 2027.

Este proceso político se desarrolla en un momento qué la provincia y el país viven una compleja situación, condicionada por el recrudecimiento del bloque económico, comercial y financiero del imperio a la nación y el cerco energético que imposibilita avances productivos y en la prestación de los servicios al pueblo.

Yolennis Cintra Acosta, miembro del secretariado provincial de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma, dijo que se trata de la realización de una asamblea organizada por las administraciones y los buró y secciones sindicales en cada centro de trabajo, que permita a los afiliados aportar sus criterios acerca del plan de la economía y el presupuesto del año venidero.

Enfatizó la directiva que el proceso en estos momentos requiere aún mayor significación, ya que constituye un momento en que los trabajadores tienen su derecho y la oportunidad de plantear con responsabilidad y transparencia sus criterios acerca de la confirmación de los planes económico y el presupuesto a utilizar en el próximo año.

Nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, en el 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, insistió en la necesidad de una discusión popular de las acciones económicas y laborales con los trabajadores y en Granma se trabaja para hacerlo de esa manera, enfatizó la dirigente sindical.

Dijo que es preciso que las administraciones expongan tanto el plan de la economía como el presupuesto a las asambleas para insertarle las ideas que aporten a una mejor ejecución expuesta por los trabajadores.

No se trata, esta vez, de una reunión más, ni por cumplir un plan, se trata de concientizar que los trabajadores tienen el derecho laboral y estatal de participar en este proceso de análisis y discusión del presupuesto, dijo la responsable de las asuntos económicos de la CTC en Granma.

Subrayó que el proceso inició el presente mes y se extenderá hasta el mes de octubre.

Destacó que el proceso ha logrado calidad e impacto donde ya se ha realizado, una expresión de que si se prepara bien, saldrá bien en casa organismo y entidades.

La unidad en la planificación y organización del proceso entre las administraciones y las secciones sindicales es determinante para obtener la finalidad propuesta, concluyó la directiva, quien agregó que el proceso debe tener participación profunda, clara, transparente y sobre todo con participación masiva de los trabajadores.

Radio Bayamo