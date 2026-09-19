ONU aboga por sociedades inclusivas y sin odio

Naciones Unidas-. El secretario general de la ONU, António Guterres, abogó hoy por la paz, la tolerancia y la construcción de sociedades inclusivas y justas, al intervenir en la Conferencia mundial para contrarrestar el discurso de odio.

En su discurso, Guterres resaltó la necesidad de respetar los derechos humanos y garantizar que las personas de todos los orígenes, culturas y creencias sean escuchadas y valoradas.

Asimismo, alertó sobre las nuevas formas de propagación de los discursos agresivos a través de las nuevas tecnologías, en especial mediante la inteligencia artificial.

En todos los continentes, la retórica incendiaria erosiona la confianza, divide a las comunidades y deshumaniza a grupos enteros. Vemos cómo se atacan y debilitan pilares fundamentales como nuestra capacidad de aceptación, empatía, comprensión y respeto por la diversidad. Se celebra el racismo, la misoginia y la xenofobia. Se normalizan el antisemitismo, el odio contra los musulmanes, la discriminación contra grupos religiosos y étnicos, advirtió.

En sus formas más graves, ello incita a la violencia, alimenta conflictos y contribuye a la comisión de delitos atroces, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y la limpieza étnica, añadió.

Guterres instó a impedir que ese fenómeno continúe y pidió redoblar los esfuerzos para combatirlo, tanto en línea como fuera de las plataformas digitales.

Para ello, consideró fundamental abordar las causas profundas y los factores que lo impulsan, así como sus consecuencias.

Además, abogó por fortalecer el diálogo entre naciones, culturas y religiones.

Contrarrestar las narrativas de odio también requiere educación, apoyo a las victimas, compromisos más fuertes por parte de los gobiernos y una mayor rendición de cuentas de las empresas tecnológicas, señaló.

Radio Bayamo