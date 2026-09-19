Revelan nómina de los Alazanes para la 65 SNB

El roster de 32 jugadores del equipo de Granma para la 65 Serie Nacional de Béisbol (SNB), se anunció, hoy, en la sala de prensa, del estadio Mártires de Barbados, en la ciudad de Bayamo. paña anterior. Así lo confirmó el estratega, quien reveló también las intenciones de superar el décimo segundo lugar de la […]

El roster de 32 jugadores del equipo de Granma para la 65 Serie Nacional de Béisbol (SNB), se anunció, hoy, en la sala de prensa, del estadio Mártires de Barbados, en la ciudad de Bayamo.

paña anterior.

Así lo confirmó el estratega, quien reveló también las intenciones de superar el décimo segundo lugar de la serie 64 y avanzar a los play offs.

Naranjo precisó que los excluidos de la nómina, incluyendo jóvenes, seguirán formando parte de la estrategia de la provincia, pero que la reducción a 32 obligó a prescindir de algunos de ellos.

También adelantó que el jardinero Raico Santos, actual residente en México, mostró disposición de sumarse, en caso de que el equipo acceda a los play offs, debido a compromisos con ligas extranjeras.

EL EQUIPO:

Receptores (3): Gumersindo Cisneros, Yosbany Sánchez y Robert Morales; jugadores de cuadro (8): Guillermo Avilés, Pedro Almeida, Yulieski Remón, Osvaldo Abreu, Leonardo Alarcón, Damián Moreno, Dacel Osvaldo Torres y Dariel Cabrera; jardineros (7): Alfredo Despaigne, Roel Santos, Alexquemer Sánchez, Darián Palma, Ernesto Pérez, Yordan Rivas y Dayron Blanco; lanzadores (14): César García, José Rodríguez, Yoel Mogena, Sammy Benítez, Juan Danilo Pérez, Alexei Ricardo, Manuel Frómeta, Leandro David Bellas, Yurisén Blanco, Railan Santana, Pedro Molina, Julio Rodríguez, Yurisel Rivera y Yurisan Tamayo; cuerpo técnico: Marcos Naranjo (director), Guillermo Avilés (coach de banca), Vismar Salazar y Mariano Ernesto Taylor (auxiliares), Reinaldo Infante (preparador físico), Ernesto Guevara y Alberto Castro (entrenadores de pitcheo), Reinier Salcedo (carga bates), Rudy Marcial Espinosa (médico), Franciso Diéguez (fisioterapeuta), Joaquín Llopiz (psicólogo), Damián Tamayo (sabermétrico), Juan Alfredo Montero (delegado) y Alexis Sintes (comisionado).

DEL CALENDARIO Y LA POSTEMPORADA

Según el calendario que comienza a circular, los Alazanes deben debutar, el 4 de octubre, en el parque Calixto García, de Holguín, donde enfrentarán a los Cachorros hasta el día 7, antes de recibir a los Indios de Guantánamo, del 9 al 12.

Atendiendo a las limitaciones de combustibles y de otros recursos, se estableció para esta edición una estructura de dos zonas, con igual cantidad de grupos: Occidental (A y B) y Oriental (C y D).

Cada elenco realizará 44 partidos: ocho contra los integrantes de su llave, en dos subseries de cuatro juegos, y los 20 restantes serán contra los de la otra agrupación de la zona, en compromisos de cinco desafíos y siempre en una sola sede.

El grupo A lo integran Industriales, Pinar del Río, Artemisa e Isla de la Juventud; el B, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara; el C, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas; mientras, en el D, quedaron ubicados los conjuntos de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La etapa clasificatoria terminará el 29 de noviembre y, al concluir, ocho selecciones (cuatro de Occidente e igual cantidad por el Oriente) animarán la postemporada, también con algunos cambios.

La primera parte de esa fase se jugará por el sistema Page, en duelos de tres a ganar dos, hasta que emerjan los campeones de cada zona, para dirimir la final en un match de siete encuentros.

Yilena Borrero Luzua