Establecen en Granma estrategias ante desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Ante la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional en la provincia de Granma, se procedió inmediatamente a implementar protocolos de actuación para responder a los efectos de este evento. En tal sentido se priorizan a través de grupos electrógenos de emergencia los hospitales provinciales en primera instancia en tanto se trabaja en la activación del microsistema en la medida que la disponibilidad de combustible lo permita.