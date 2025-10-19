Abelardo Estorino, un creador visionario

La vigencia de la obra de Abelardo Estorino fue destacada el pasado viernes en uno de los espacios de la Fiesta de la Cubanía, a propósito de la dedicatoria del evento al centenario del natalicio del conocido dramaturgo, crítico y escritor cubano.

La Biblioteca Provincial 1868 acogió la conferencia Abelardo Estorino y las coordenadas del consumo cultural en la actualidad, a cargo de la Dr.C Martha Gisela Puebla Rodríguez, profesora de la Universidad de Granma.

El espacio fue oportuno para destacar la trascendencia de este dramaturgo quien desde la ficción trabajó por la transformación, la reflexión y el cambio de percepción acerca de la realidad.

Estorino cuestionó e interrogó desde su quehacer y su obra fue como una brújula para defender la cubanidad futura.

Puebla Rodríguez enfatizó en su disertación que desde esta trigésimo primera edición se celebra la postura de un hombre que nunca perdió su brújula y por ello se convierte en asidero para la defensa de la cultura cubana.

Originario de Unión de Reyes, provincia de Matanzas, Abelardo Estorino realizó una extensa labor como director y adaptador en la que destacan piezas como El robo del cochino y La casa vieja, consideradas esenciales dentro del teatro cubano actual.

