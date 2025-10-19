Inauguran exposición fotográfica sobre Fidel y Armando Hart 

Varias fotografías y artículos que pertenecieron al Comandante en Jefe, entre ellos la gorra verde olivo que uso en la década de 1960, ahora objeto ceremonial de la 31 Fiesta de la Cubanía, y al intelectual revolucionario Armando Hart Dávalos, integran la exposición fotográfica Fidel y Hart, artífices de la cultura cubana.

Abierta en una de las salas de la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, de esta urbe, en la expo se exhibe un pañuelo del Líder Histórico de la Revolución cubana en México con la emblemática frase seremos libres o seremos mártires, además, objetos de la Batalla de Guisa y elementos que vinculan a Fidel y Hart en los Ministerios de Educación y Cultura de la Isla.

El historiador e investigador Aldo Daniel Naranjo Tamayo pondera la instantánea en las que están presentes Fidel y Armando Hart, en octubre de 1868 celebrando los cien años del Alzamiento Independentista de Carlos Manuel de Céspedes en La Demajagua.

A la apertura de la muestra fotográfica asistieron dirigentes políticos y gubernamentales, de sistema de Cultura y arte del país, así como los artistas, intelectuales y académicos cubanos y mexicanos que asisten a la Fiesta de la Cubanía hasta el 20 de octubre.

