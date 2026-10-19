Papa León XIV retomará hoy el Ángelus tras alta médica

El papa León XIV retomará hoy su actividad pública con el rezo del Ángelus desde la ventana de su apartamento en el Palacio Apostólico, luego de recibir el alta médica y regresar al Vaticano tras intervención quirúrgica.

El pontífice abandonó la víspera el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde permaneció ingresado desde el 12 de octubre y fue operado el día 13 para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma.

La Santa Sede informó que los análisis de sangre, la radiografía de tórax y la evaluación clínica confirmaron una evolución posoperatoria favorable, por lo que los médicos consideraron que estaba en condiciones de recibir el alta.

Durante su hospitalización, León XIV mantuvo parte de sus actividades habituales, celebró misa y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria, según los partes divulgados por el Vaticano.

A su salida del centro hospitalario, el Papa saludó a las personas congregadas para expresarle su apoyo y agradeció las muestras de cercanía recibidas durante esos días.

El regreso al Vaticano le permitirá retomar progresivamente sus compromisos, aunque su evolución clínica continuará siendo un factor determinante para el desarrollo de su agenda en las próximas semanas.

Entre las actividades pendientes figura el viaje apostólico previsto para noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, cuya realización dependerá de la recuperación del pontífice y de las valoraciones médicas correspondientes.

La Santa Sede confirmó que el Ángelus de este domingo se rezará desde la ventana del apartamento pontificio, en lugar de la habitual aparición pública en la plaza de San Pedro.

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