Conseguir un buen desempeño en la doble ronda de hoy es la tarea de los cubanos Daniel Hidalgo y Jinela Rodríguez, que iniciaron con triunfos en el Campeonato Mundial de Ajedrez de Caracas 2026.

Los aires venezolanos fueron favorables para Hidalgo ante el estadounidense Siddarth Sriaditya Kunapuli, a quien derrotó llevando piezas negras durante 39 jugadas de una defensa Francesa.

El cubano logró más espacio sobre el tablero, superioridad de caballo contra alfil en una posición semicerrada y en la que la ventaja definitiva le llegó con un par de peones situados en la sexta fila.

En el llamado torneo Open –porque no hay distinción de sexo para sus participantes– se concretaron 26 triunfos en la primera ronda y por desempate Hidalgo ocupa la quinta posición.

Este jueves enfrentará en la primera de las dos partidas previstas al anfitrión Jesús Adrián Franco, otro de los airosos en el comienzo.

La justa entre muchachas tuvo 20 ganadoras en el debut, una de ellas fue Jinela que concretó su éxito frente la belga Hoara Roose en un duelo en que se le vio con total dominio de la posición en todo momento.

Portando las figuras blancas la de la Isla eligió una apertura Ruy López y con varios golpes tácticos logró ventaja de calidad (alfil por una torres) antes de la movida 20. Un ataque al rey con dama, caballo y torre le dio la victoria en 32 lances.

Su segunda salida en el salón del Eurobuilding Hotel de la capital venezolana será ante la anfitriona Ahyled Valentina Gil.

Es la primera vez que la nación sudamericana organiza este tipo de evento para jugadores menores de 20 años y los campeones se conocerán el día 27 luego de 11 rondas por el sistema Suizo.

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