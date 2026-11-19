La Beca Edesio Alejandro, convocada por la AHS junto al British Council, una institución británica dedicada a la cooperación cultural y educativa, busca apoyar y visibilizar el talento emergente en la escena de la música electroacústica y la producción sonora en el país.
Esta iniciativa ofrece una plataforma para el desarrollo profesional de los jóvenes artistas y fue nombrada en homenaje al reconocido músico y compositor cubano Edesio Alejandro Rodríguez (1958-2025).
El premio consiste en la entrega de una consola de DJ o controlador profesional, que permitirá al ganador elevar la calidad de sus presentaciones y producciones, además de un diploma acreditativo y la realización de un material promocional por la AHS y el British Council.
Además, contempla que, en caso de que el premiado no sea miembro de la AHS y tenga interés en incorporarse, se valorará su ingreso de forma expedita.
Decenas de proyectos procedentes de distintas provincias del país respondieron a la convocatoria, señaló la organización en redes sociales.
Los seleccionados participarán en una Jornada presencial de música electrónica, prevista para los días 4 y 5 de diciembre en el Pabellón Cuba, sede nacional de los jóvenes creadores, donde un jurado definirá al ganador.
El jurado evaluará la técnica, creatividad y conexión con el público de los proyectos artísticos presentados.