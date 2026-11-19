Como parte del itinerario del día se presentarán varios proyectos, entre ellos, una estrategia para la gestión de la información judicial como contribución a la celeridad de los procesos en el sistema de tribunales.
Se dará a conocer también un trabajo de investigación relacionado con la constitucionalización del derecho a la prueba en el proceso penal cubano, así como sus avances, tensiones y el camino hacia un garantismo integral.
En otro orden, se informará sobre los principales aportes y resultados científicos del Programa Sectorial del Sistema de Tribunales en el 2026 y se expondrán las novedades del Sistema de Ciencia e Innovación para proyectos y programas en el 2027.
Este fórum, junto al Tercer Taller Nacional de Socialización de los Resultados del Programa Sectorial: “Perfeccionamiento de la justicia judicial para contribuir al desarrollo de la sociedad cubana del siglo XXI” marcan pautas para el futuro de la actividad en el país y reúnen por estos días a alrededor de 150 especialistas de todo el país.
La cita, con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana, concluirá el próximo 20 de noviembre.