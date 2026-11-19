España estará en una suerte de burbuja electoral hoy, con el debate “cara a cara” entre los candidatos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y la mirada de soslayo a lo que se vota el 29 de noviembre.

Por Fausto Triana

El encuentro será auspiciado por la Academia de Televisión, bajo la conducción de su presidenta y periodista María Casado. El actual jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dispondrán de dos horas para el debate, apenas interrumpidas por anuncios publicitarios.

El próximo 29N se elige a 350 diputados y 208 de los 266 senadores de las Cortes Generales (Parlamento). Para la Cámara Baja habrá listas cerradas, mientras se decidirán tres aspirantes al Senado en la otra papeleta.

Sin embargo, el foco de los sufragios apunta a la Cámara Baja. Se necesitan 176 escaños para que un candidato pueda formar gobierno, algo que deberá someter al visto bueno de Su Majestad, el rey Felipe VI, en su condición de jefe de Estado.

Los comicios se presentan como un pulso decisivo entre los socialistas PSOE y el PP, con la ultraderecha de Vox y otras fuerzas de izquierda (Frente Amplio y Podemos), disputándose un espacio en la futura configuración del Congreso de Diputados.

Santiago Abascal, mandamás Vox, se mantiene a la sombra del “cara a cara” de esta noche, aunque en verdad es visto como un protagonista oculto y decisivo para los intereses de Feijóo.

En el espacio progresista destaca la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien por el Frente Amplio busca consolidar una alternativa electoral y evitar la dispersión del voto de izquierda.

Aparecen en el foco la confrontación política, la incertidumbre parlamentaria y una agenda ciudadana con la vivienda, el empleo, la economía, los servicios públicos, la inmigración y la regeneración democrática en primer plano.

Sánchez reivindica el crecimiento económico y sus políticas sociales, mientras la oposición cuestiona su gestión, sus alianzas parlamentarias y la estabilidad institucional.

Precisamente su intercambio con Feijóo estará dominado por temas ya acordados: vivienda, economía, fiscalidad, política social, corrupción, inmigración y política exterior.

Una semana después, el 26 de noviembre, está previsto otro debate con cuatro representantes de las principales formaciones políticas.

Según analistas locales, la estrategia del PP (favorito de las encuestas) pasa por convertir las elecciones en un plebiscito sobre la gestión de Sánchez y presentar una alternativa de Gobierno.

El PSOE, por su parte, intenta movilizar a su electorado y defender la continuidad de las políticas progresistas, mientras Vox aspira a reforzar su representación y condicionar el futuro Ejecutivo.

Las fuerzas situadas más a la izquierda de los socialistas, pretenden recuperar protagonismo.

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