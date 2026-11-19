Un resultado significativo de la implementación en Manzanillo del proyecto Resiliencia costera por adaptación basada en ecosistemas de la zona sur de Cuba, conocido como Mi Costa, es la participación de la población local.

Sobre la importancia de cuidar el entorno marino, fueron capacitadas 24 mil 678 personas, declaró a medios de prensa Margot Hernández Hernández.

Margot Hernández es especialista del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en el municipio de Manzanillo, segundo en importancia de la provincia de Granma, sur oriente de la mayor de las Antillas.

En esa demarcación Mi Costa abarca 25 kilómetros, seis Consejos Populares (órganos locales del Poder Popular) y dos barrios vulnerables a los efectos del cambio climático, conocidos como Juvenil y La Curva, refiere Margot Hernández.

Añade que a los residentes en el área en cuestión y de manera especial los miembros de las dos bases de pesca en ella existentes, se les capacitó sobre la protección de las especies de árboles y pastos propios de las proximidades del mar.

Hemos realizado, refiere, muchas actividades que dan respuesta a los objetivos del proyecto Mi Costa, inventario de flora y fauna, integración con Educación y Educación Superior.

En Manzanillo trabajamos para cumplir los objetivos del proyecto Mi Costa y lo conseguiremos, asegura Margot Hernández.

Radio Bayamo