El escritor riocautense Erasmo de los Ángeles Rondón Soto obtuvo mención en el Primer Concurso Nacional de Poesía “Agustín Acosta”.

En el certamen, convocado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Matanzas y la Oficina del Conservador de la ciudad de Jagüey Grande, entre otras instituciones, el bardo granmense fue distinguido por su poema Un hombre.

Al conocer la noticia, desde su perfil en la red social Facebook, el reconocido escritor, refirió que su obra aborda las vicisitudes de la cotidianidad.

El Primer Concurso Nacional de Poesía “Agustín Acosta” celebró el aniversario 140 del poeta Agustín Acosta Bello y los cien años de la aparición de su poemario La zafra, uno de los libros más hermosos y estudiados de la poesía cubana.

Resalta la página web de Tv Yumurí que las obras Casa Ubicua, de Yerandy Pérez Aguilar, de Valparaíso, Chile y La otra Zafra, de Manuel Eduardo Jiménez Mendoza, de Remedios, Villa Clara, se alzaron con el primer premio compartido del concurso.

Asimismo, el jurado confirió un segundo premio a Bembé, de Gretchen Kerr Anderson, de La Habana y un tercer lauro a Poema humilde, de Raúl Hernández Pérez, de la provincia Mayabeque.

Igualmente, obtuvieron menciones las obras Conmigo, de Anders Santana Alpízar, de La Habana; Letanía en el valle de la Bermeja, de Carmen Julia Prieto Peña, de Colón; Réquiem por Agustín Acosta, de Amalia Cordero Martínez, de Jagüey Grande; Coplas con satén rojo, de Mariana Enriqueta Pérez Pérez, de Villa Clara, y Discurso onírico, de Oreste Ramón Fuente Martínez, de Camagüey.

El Primer Concurso Nacional de Poesía “Agustín Acosta contó con la participación de 45 textos, entre los que fue reconocido el poema Un hombre, de Rondón Soto.

Radio Bayamo