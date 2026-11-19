El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comunicó hoy que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, emitieron un comunicado conjunto tras la cumbre trilateral.

El vocero precisó que era positiva la noticia de la existencia de tal comunicado tras el encuentro realizado en la ciudad china de Shenzheng, y que el mismo se daría a conocer a la prensa este mismo jueves.

El encuentro tripartito, al que precedieron las reuniones bilaterales entre los mandatarios ayer y hoy, se desarrolló en el complejo de recepciones oficiales Kylin Villa, al noroeste de Shenzhen.

En la mañana de este jueves, Putin, Trump y Xi participaron en una sesión plenaria de la cumbre del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC).

En sus primeras palabras del histórico encuentro, el mandatario ruso destacó que Rusia, China y Estados Unidos tienen una responsabilidad común de mantener la paz y la seguridad.

«Nuestros tres Estados son unidos no solo por el estatus de países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, sino, lo que es más importante, por la responsabilidad conjunta de mantener la paz y la seguridad internacionales», dijo el líder ruso.

Los tres países, continuó, pueden «contribuir de manera significativa al refuerzo de la seguridad y la estabilidad» si cooperan de manera constructiva basándose en «el respeto mutuo, la igualdad y el mantenimiento del equilibrio de intereses».

La ciudad china de Shenzhen acogió los días 18 y 19 de noviembre la cumbre del Foro de APEC.

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