Enfrenta PNR delitos en Guantánamo y La Habana

La Policía Nacional Revolucionaria recuperó en un operativo efectuado en el municipio Niceto Pérez, provincia de Guantánamo, 14 colchones y materiales escolares que habían sido robados de un almacén de la Dirección Municipal de Educación, informó el perfil en redes sociales de la PNR, Héroes de Azul.

Los recursos estaban destinados a familias afectadas por el Huracán Melissa, y su recuperación constituye un resultado inmediato en la protección de la ayuda humanitaria enviada a los damnificados.

Durante la acción fueron detenidos varios individuos presuntamente vinculados al hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades, según confirmaron autoridades del Ministerio del Interior.

La comunidad expresó indignación por el robo, considerado un ataque a la solidaridad del pueblo en momentos en que el país y la cooperación internacional redoblan esfuerzos para paliar los efectos del desastre natural.

En otro operativo, efectivos de la PNR en el municipio Plaza de la Revolución, junto a la Dirección Integral de Supervisión y Control, realizaron un control popular en las inmediaciones del Mercado de 17 y K, Consejo Popular Rampa.

Como resultado se impusieron 10 multas por un valor total de 173 mil pesos y se decomisaron más de mil libras de viandas, vegetales y frutas que eran revendidas ilegalmente.

Los productos decomisados fueron entregados de inmediato a instituciones sociales, entre ellas las escuelas primarias Arturo Montori y Orlando Pantoja, el círculo infantil Soldaditos y el Sistema de Atención a la Familia El Rampeño.

Las acciones de la PNR reafirman su papel en la protección de los recursos destinados al pueblo y en el enfrentamiento a la indisciplina social, garantizando que los bienes recuperados beneficien directamente a las familias y comunidades.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.