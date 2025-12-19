Entregó Türkiye ayuda humanitaria a Cuba

Türkiye entregó tres mil artículos de ayuda humanitaria a comunidades del oriente de Cuba afectadas por el Huracán Melissa, como muestra de cooperación entre ambos pueblos, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La asistencia incluyó kits de cocina, material médico, mantas y plantas eléctricas, recursos destinados a apoyar la recuperación de las familias damnificadas y fortalecer la respuesta ante las afectaciones provocadas por el evento meteorológico.

Autoridades cubanas agradecieron el apoyo brindado, destacando su impacto positivo en las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este gesto solidario reafirmó los vínculos de amistad y colaboración entre Türkiye y Cuba, en el marco de relaciones diplomáticas establecidas en 1952 y consolidadas con visitas oficiales de alto nivel.

En febrero de 2015, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, realizó una visita oficial a Cuba, considerada un momento significativo en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Posteriormente, en 2017 y 2019, se produjeron intercambios ministeriales en Ankara y La Habana.

Más recientemente, en mayo de 2024, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz sostuvo un encuentro con Numan Kurtulmus, presidente de la Gran Asamblea Nacional de Türkiye, donde se destacó la voluntad de ambas naciones de elevar sus vínculos a un nivel superior.

La cooperación bilateral abarca sectores como la política exterior, la cultura, la educación, el comercio y la solidaridad internacional, reflejando la disposición de ambos gobiernos de fortalecer la amistad histórica.

Esta entrega de ayuda humanitaria por Türkiye constituye un ejemplo inmediato de esa colaboración, con repercusión directa en la recuperación de comunidades vulnerables y en la consolidación de la cooperación internacional de Cuba.

