Agradeció Cuba apoyo solidario de organizaciones francesas

En la jornada, el embajador Otto Vaillant destacó la importancia del respaldo recibido en un contexto internacional marcado por desafíos económicos y sociales, subrayando que cada gesto de solidaridad contribuyó a fortalecer los vínculos históricos entre Cuba y Francia.
El diplomático resaltó el apoyo brindado en los momentos más complejos del año, cuando la nación enfrentó las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, y reconoció las acciones de acompañamiento político y material realizadas por asociaciones francesas.
Los participantes reiteraron su firme condena al bloqueo, calificándolo como una política unilateral que afecta directamente el desarrollo del país y el bienestar de su pueblo, y coincidieron en la necesidad de mantener y ampliar las acciones de solidaridad en 2026.
La cooperación no gubernamental se ha expresado en ámbitos como el envío de recursos humanitarios, iniciativas económicas, campañas políticas de denuncia y promoción de intercambios culturales y académicos, consolidando la relación bilateral y la visibilidad internacional de Cuba.
Este encuentro reafirmó que la solidaridad internacional constituye un pilar esencial para enfrentar las dificultades y avanzar en nuevos proyectos de colaboración, fortaleciendo la amistad histórica entre Cuba y Francia.