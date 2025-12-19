Agradeció Cuba apoyo solidario de organizaciones francesas

La Embajada de Cuba en Francia celebró un encuentro este jueves con amigos representantes de autoridades locales, fuerzas políticas, asociaciones de solidaridad y miembros de la comunidad cubana residente, con el propósito de agradecer el acompañamiento brindado durante el año, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

En la jornada, el embajador Otto Vaillant destacó la importancia del respaldo recibido en un contexto internacional marcado por desafíos económicos y sociales, subrayando que cada gesto de solidaridad contribuyó a fortalecer los vínculos históricos entre Cuba y Francia.

El diplomático resaltó el apoyo brindado en los momentos más complejos del año, cuando la nación enfrentó las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, y reconoció las acciones de acompañamiento político y material realizadas por asociaciones francesas.

Los participantes reiteraron su firme condena al bloqueo, calificándolo como una política unilateral que afecta directamente el desarrollo del país y el bienestar de su pueblo, y coincidieron en la necesidad de mantener y ampliar las acciones de solidaridad en 2026.

La cooperación no gubernamental se ha expresado en ámbitos como el envío de recursos humanitarios, iniciativas económicas, campañas políticas de denuncia y promoción de intercambios culturales y académicos, consolidando la relación bilateral y la visibilidad internacional de Cuba.

Este encuentro reafirmó que la solidaridad internacional constituye un pilar esencial para enfrentar las dificultades y avanzar en nuevos proyectos de colaboración, fortaleciendo la amistad histórica entre Cuba y Francia.

