Beijing rechaza cláusulas antichinas en ley de defensa de EEUU

China criticó hoy disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos para el año fiscal 2026 y la venta de armas a Taiwán, por considerar que dañan su soberanía y seguridad.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que el proyecto estadounidense exagera la llamada “amenaza china” e interfiere en los asuntos internos del país.

Guo señaló que Beijing manifestó en reiteradas ocasiones su fuerte descontento y oposición, y presentó protestas formales ante Washington.

El vocero exhortó a Estados Unidos a ver de manera objetiva y racional su desarrollo y las relaciones bilaterales.

Asimismo, apuntó que ambas partes deben cumplir los consensos alcanzados por los jefes de Estado de China y Estados Unidos en su reunión de Busan, en octubre pasado.

Beijing exigió a Washington no aplicar cláusulas negativas relacionadas con China incluidas en esa legislación.

Guo afirmó que, de persistir el país norteño en esa postura, el gigante asiático adoptará medidas firmes para salvaguardar su soberanía, seguridad y desarrollo.

Por otro lado, el portavoz reiteró que la reciente venta masiva de armas estadounidenses a Taiwán constituye una grave injerencia en los asuntos internos chinos.

Señaló que esas acciones dañan la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad en el estrecho. Guo subrayó que la cuestión de Taiwán concierne a los intereses fundamentales de China y no admite interferencias externas.

Indicó que cualquier intento de armar a Taiwán enfrentará consecuencias serias y no alterará la tendencia histórica hacia la reunificación.

Además, el vocero urgió a Estados Unidos a respetar el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos bilaterales.

El presidente Donald Trump promulgó la víspera la Ley de Autorización de Defensa Nacional para las asignaciones presupuestarias del año fiscal 2026 que incluye un gasto militar récord de 901 mil millones de dólares.

La “Ley permitirá al Departamento de Guerra llevar a cabo mi agenda de Paz a través de la Fuerza, proteger el territorio nacional de amenazas internas y externas, y fortalecer la base industrial de defensa», acotó el mandatario norteamericano.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959