Cada 20 de febrero se destaca la gran labor de los camarógrafos y fotógrafos en todo el mundo, así como su contribución en la divulgación de información audiovisual. Hoy es el Día Internacional del camarógrafo y del fotógrafo.

Asimismo, se rinde un homenaje a aquellos camarógrafos y fotógrafos vinculados a los medios de comunicación que han sido afectados en el ejercicio de sus profesiones, junto a reporteros y periodistas, en la cobertura de hechos y acontecimientos nacionales e internacionales.

Esta gran celebración se ha extendido a nivel mundial, teniendo en cuenta que en algunos países latinoamericanos se celebra en fechas distintas: Panamá (6 de febrero) y Argentina (29 de junio).

Los camarógrafos y fotógrafos desempeñan un papel esencial en la documentación y difusión de información visual. Sus imágenes y videos no solo informan, sino que también transmiten emociones y contextos que enriquecen nuestra comprensión del mundo.

Además, son fundamentales en el periodismo, ya que sus capturas visuales complementan y enriquecen las narrativas escritas, ofreciendo una perspectiva más completa de los eventos.

Recordamos hoy a nuestro compañero Luis Carlos Palacios Leyva, ya fallecido, al dinámico Rafael Martínez Arias, a Armando Yero La O al equipo de jóvenes que dan sus primeros pasos en este arte en los diferentes medios comunicativos y a tantos otros que dejaron sus huellas en los soportes digital y de papel en el semanario La Demajagua.

La Demajagua