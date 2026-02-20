Leannelys Zayas, líder histórica en imparables de la LMS

Leannelys Zayas Pérez se convirtió en la primera jugadora en la corata historia de la Liga Mexicana de Softbol, en sobrepasar la barrera de los 100 imparables conectados.

La torpedera yarense bateó de 4-2, este jueves, con jonrón y sencillo, en la victoria 8×0 de sus Diablos Rojos sobre Naranjeros de Hermosillo y llegó a 101 indiscutibles.

Además, remolcó par de carreras, para consolidarse líder del circuito (29), en su tercera versión; al tiempo que, daba alcance a su compañera de equipo, la estadounidense Jazmyn Jackson, en la cima de cuadrangulares (7).

Tras el triunfo, en el estadio Fernando Valenzuela, la nave Escarlata conservó la punta del certamen con balance de 13 éxitos y cuatro reveses, por delante de Bravas de León (12-5), su escolta más cercano.

Por cierto, en el inicio de las novenas subseries, las Bravas fue el único equipo que ganó de local, al imponerse 9×2 a Las Olmecas de Tabasco; en tanto, El Águila de Veracruz sometía 5×4 a Algodoneras del Unión Laguna y, en un festival de batazos, Sultanes de Monterrey vencía 19×10 a Charros de Jalisco.

Las “Diablas” concluyen esta noche el duelo ante las de Hermosillo, previo al tope de sábado y domingo con las Bravas, de Rachel García, que sigue impresionando desde el círculo de lanzamientos, con sus 109 ponches en 59 entradas.

La Demajagua