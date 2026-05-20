Analiza Mincex retos y perspectivas juveniles actuales

Jóvenes del sistema del Comercio Exterior participaron este martes en un encuentro con directivos y trabajadores del sector, en homenaje al aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional José Martí. La actividad reunió a representantes del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), de GECOMEX y de empresas vinculadas al sistema, […]

Jóvenes del sistema del Comercio Exterior participaron este martes en un encuentro con directivos y trabajadores del sector, en homenaje al aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional José Martí.

La actividad reunió a representantes del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), de GECOMEX y de empresas vinculadas al sistema, en una jornada de reflexión y compromiso, informó el Mincex en su perfil de Facebook.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, junto a Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, dialogaron con los participantes sobre los principales retos y prioridades del país en el actual escenario económico.

Durante el intercambio se resaltó el papel de las nuevas generaciones como fuerza transformadora dentro de las instituciones y empresas del sector, capaces de aportar ideas innovadoras y energía en función del desarrollo económico y social de la nación.

Fueron reconocidos jóvenes destacados por su entrega y resultados en el cumplimiento de sus responsabilidades, ejemplo de la capacidad de la juventud cubana para asumir tareas estratégicas en beneficio del país.

Dicho encuentro constituyó también un espacio para reafirmar los valores martianos, el sentido de pertenencia y la responsabilidad de las nuevas generaciones en la defensa de la patria y la continuidad de la Revolución.

El homenaje al Héroe Nacional José Martí se concretó en este diálogo de unidad y compromiso entre la juventud y las máximas autoridades del sistema del Comercio Exterior de Cuba.

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