Inició en Granma XXV edición del Encuentro Primavera Teatral

La vigésimo quinta edición de la Primavera Teatral quedó inaugurada en Granma con un concierto de la cantautora Lidis Lamurú. A la presentación asistieron autoridades políticas gubernamentales y del sector cultural quienes reconocieron a la trovadora por sus treinta y dos años de trayectoria artística. El primavera Teatral se extenderá hasta el venidero 24 de mayo, la cita propone un amplio programa dedicado al teatro para niños y jóvenes.