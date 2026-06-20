Avanza programa emergente de transformación de Manzanillo

Aunque queda mucho por hacer y son enormes las limitaciones materiales, la ciudad de Manzanillo muestra avances en su proceso de transformación, destacó este martes Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma.

Durante un recorrido y chequeo de la marcha del programa emergente de rehabilitación, la dirigente insistió en la necesidad de sostener el impulso a la recuperación de servicios básicos y a la revitalización de espacios emblemáticos de la principal urbe del golfo de Guacanayabo, considerada uno de los núcleos históricos y culturales más relevantes del oriente cubano.

Ortiz Barceló subrayó que “nada es posible sin la participación activa del pueblo en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mitigar el impacto del complejo escenario económico que vive el país”, marcado por el brutal bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos.

Asimismo, enfatizó que cada acción constructiva o de rehabilitación “aporta vida, funcionalidad y belleza a una ciudad rica en historia y tradiciones”, y contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Entre los espacios intervenidos figuran el parque Carlos Manuel de Céspedes, junto a su emblemática glorieta de estilo morisco; el teatro Manzanillo, institución clave para la vida cultural local; la lisetera Cayo Confite; el malecón, una zona de alto valor social; la Unidad Docente Deportiva Alfredo Uset (Club 10), y el complejo gastronómico-recreativo Brisas del Mar.

El programa también incluye la reparación y mantenimiento de edificios multifamiliares, la recuperación del cine Popular, así como la rehabilitación de vallas, parques infantiles y otras áreas destinadas al esparcimiento comunitario.

En el encuentro, que contó con la participación de directivos de entidades empresariales, representantes del Partido y autoridades gubernamentales, la primera secretaria del Partido en Granma insistió en la importancia de fortalecer los mecanismos de comunicación con la población.

En ese sentido, señaló las limitaciones actuales derivadas del déficit de generación eléctrica, que afectan la cobertura de medios tradicionales como la radio y la televisión, y llamó a diversificar las vías de información.

La Demajagua