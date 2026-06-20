Ciencia cubana por más soberanía frente al bloqueo

HEBERSaVax, candidato vacunal cubano con grandes potencialidades en el tratamiento del cáncer, es un ejemplo del desarrollo de la ciencia cubana, que apuesta por brindar más bienestar y soberanía, a pesar del bloqueo estadounidense.

Así lo destacó hoy en la rede social X el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y subrayó que preservar el derecho a la vida es tarea principal del Estado y Gobierno de Cuba.

Frente a la política criminal imperialista, aquí respondemos con más determinación, resistencia, creación e independencia, aseguró.

El Canciller recalcó que la política de asfixia y guerra económica de Estados Unidos se recrudece y persigue limitar al máximo la entrada a Cuba de insumos, fundamentalmente los destinados a la salud.

Pero la ciencia cubana continúa diseñando y creando productos que nos brindan más bienestar y soberanía, señaló, y se refirió a HEBERSaVax, candidato vacunal terapéutico, único de su tipo en el mundo.

En las diferentes etapas de investigación, que ha llegado hasta los ensayos clínicos Fase II, el producto ha demostrado ser una terapia segura, con efectos adversos escasos y tolerables, según precisan los líderes del proyecto.

Los resultados del ensayo clínico demuestran que muchos de los pacientes que han recibido el candidato han mostrado efectos significativos, y para bien, en la calidad de vida.

HEBERSaVax produce anticuerpos específicos que cortan el flujo sanguíneo al tumor, al tiempo de restaurar las capacidades del individuo para, con una respuesta inmune, atacar el cáncer.

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