Egipto continúa ofensiva diplomática sobre Gaza

El canciller egipcio, Badr Abdelatty, dialogó con varios de sus homólogos sobre las conversaciones relativas a una tregua en la Franja de Gaza y la necesidad de incrementar la ayuda a los palestinos, reportó hoy una fuente oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que el diplomático conversó sobre el tema, vía telefónica, con su par ruso, Sergey Lavrov.

Abordó los progresos alcanzados en recientes reuniones con milicias palestinas, incluidas el Movimiento de Resistencia Islámica, para avanzar en una tregua, a la espera de una respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu.

Ahora la responsabilidad ahora recae en Israel para aprobar el acuerdo, señaló el funcionario.

Abdelatty también explicó los preparativos que impulsa El Cairo para una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Gaza una vez terminada la guerra.

El ministro también dialogó en las últimas horas por separado con sus homólogos del Reino Unido, David Lammy, y de Türkiye, Hakan Fidan, con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y con el vicepresidente palestino, Hussein al-Sheikh.

Las llamadas fueron parte de la campaña diplomática de Egipto para apoyar los esfuerzos de alto el fuego en Gaza, según otra declaración de la Cancillería.

Durante los contactos, Abdelatty pidió una mayor presión internacional sobre Israel para aceptar la propuesta de tregua con el fin de aliviar la severa crisis humanitaria en Gaza.

En respuesta, los funcionarios extranjeros elogiaron el papel mediador central de El Cairo, indicó el texto.

