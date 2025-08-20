La federación de mujeres cubanas realiza actividades en saludo a su aniversario

En saludo al aniversario 65 de creada de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Monumento de Rosa la Bayamesa fue el escenario de un acto político cultural en conmemoración de la efeméride.

Por: Madannis Castillo

El evento contó con la presencia de dirigentes del Partido en Granma, representantes del Poder Popular, la Unión de Jóvenes Comunistas, líderes de las organizaciones de masas de la provincia y una representación de las federadas.

Durante la ceremonia, se reconocieron los resultados alcanzados por las mujeres que día a día contribuyen al desarrollo del país. El “Sello 65 Aniversario de la FMC” fue otorgado al Bloque 231 de la Comunidad del Polígono.

Además, se reconoció a la Dirección Municipal de Deportes como institución que, junto a las federadas bayamesas, impulsa las políticas y la emancipación de la mujer. Tereza Agramonte Veliz fue reconocida como la mejor federada del Reparto Rosa la Bayamesa.

Yanetsy Rodríguez Sampson, Primera Secretaria del Partido en Bayamo, entregó un reconocimiento especial a la Federación de Mujeres Cubanas en su aniversario 65.

Inspiradas en el ejemplo de Vilma Espín y siguiendo el camino de las heroínas cubanas, la FMC se mantiene firme en la defensa de la Patria, demostrando voluntad, fidelidad y amor.

