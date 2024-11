Medianoche en España: Rafa Nadal se despide del tenis

Por: Fausto Triana

En la Plaza Trocadero de París, con el fondo magnético de la Torre Eiffel, un holograma gigante del jugador de Manacor, Mallorca, mostraba las excelencias de su carrera en el tenis.

Y en Málaga, Andalucía, donde tiene lugar la fase final de la Copa Davis, la eliminación de España a manos de Países Bajos 1-2, sentenciaba el cierre como deportista activo del 14 veces ganador del Roland Garros parisino.

Tantas emociones ya tuvieron en anticipo momentos especiales. Desde la carta abierta difundida por su amigo y rival en los courts, el suizo Roger Federer, hasta numerosos mensajes de personalidades política y deportivas.

Federer y Novak Djokovic, así como otras leyendas del tenis, como Serena Williams, Conchita Martínez y Andy Murray, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, o los futbolistas David Beckham y Rodri Hernández, se sumaron a las despedidas.

“Los títulos, los números están ahí, la gente probablemente sabe eso, pero como quiero ser recordado es como una buena persona de un pequeño pueblo en Mallorca que ha tenido la suerte de tener un tío que era entrenador cuando era muy pequeño”, comentó Nadal en medio de la euforia en Málaga.

‘Comencemos con lo obvio: me ganaste (…) y mucho. Más de lo que logré vencerte. Me desafiaste de una manera que nadie más podría hacerlo. En tierra batida, me sentí como si estuviera entrando a tu patio trasero y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé. Me hiciste reimaginar mi juego, llegando incluso a cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando lograr alguna ventaja’, escribió Federer a Nadal.

A sus 38 años y con 22 Grand Slam en su palmarés, termina considerado como el Mejor Deportista de España de todos los tiempos, y los homenajes aquí apenas empiezan.

Un poco repitiendo el escenario del pasado cuando Federer y Nadal perdieron en dobles de la Laver Cup de 2022, en la que fue la última aparición profesional del helvético, el mallorquín perdió anoche 4-6, 4-6 ante Botic Van de Zandschulp.

Luego, España cedió en dobles y quedó eliminada de la Copa Davis en cuartos de finales. No era lo soñado, pero así es el deporte.

Las palabras de Federer adquirieron todavía más valor en las últimas horas.

‘Ambos estábamos al comienzo de nuestro viaje y terminamos haciéndolo juntos. Veinte años después, Rafa, tengo que decir: ¡Qué racha tan increíble has tenido! ¡Incluyendo 14 Roland Garros históricos! Enorgulleciste a España… enorgulleciste a todo el mundo del tenis’, valoró.

Entre muchos atributos, permanece la prestigiosa Rafa Nadal Academy de Manacor, la misma que el propio Federer ayudó a lanzar y donde se formaron los hijos del suizo.

