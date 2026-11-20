Cuba buscará hoy mejorar la posición con el equipo Piratas del Caribe, luego de terminar en el tercer lugar este jueves, en la ronda de 32 del grupo C de la clase SSL de Gold Cup, que tiene lugar en Rio de Janeiro, Brasil.

Con ese desempeño en la primera regata de las preliminares, la embarcación cubana logró dos puntos, detrás de Estonia, con cuatro unidades, y Malasia (3), en ese orden, y por delante de Seychelles (1).

Según la información difundida por la página oficial de la SSL, la regata transcurrió con vientos de 18 nudos y condiciones exigentes para las tripulaciones.

También destaca que durante la segunda vuelta, los estonios acertaron al elegir el lado izquierdo del recorrido, una decisión táctica que les permitió superar a Malasia y tomar el liderato.

Para la tripulación de Cuba, ese desempeño deja abierta la disputa en un grupo que comenzó con diferencias mínimas, por lo que la regularidad y las decisiones en el agua serán determinantes en las próximas regatas para mejorar su posición.

Los Piratas del Caribe asumen este compromiso después de conseguir una memorable clasificación en la eliminatoria panamericana.

Sus protagonistas son los atletas de velas del municipio de Caibarién Nélido Manso y Octavio Lorenzo, Campeones Mundiales de Snipe en Murcia, España en 1999, Osvaldo Padrón, Sanlay Castro, Reinier Manso y José Antonio Urbay, junto a otros cuatro yatistas cubanos, quienes lograron el boleto a la final de la SSL Gold Cup 2026.

La victoria en la última regata, disputada el pasado domingo 15 de noviembre y con puntuación doble, le permitió asegurar su presencia entre las 40 selecciones de la fase final.

Ahora, la tripulación cubana busca dar continuidad a ese desempeño en una ronda de cuatro regatas, e las que cada resultado será importante para mantener sus aspiraciones de avanzar.

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