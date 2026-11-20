El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció hoy avances del Ministerio del Transporte (Mitrans) en la implementación de las transformaciones económicas y sociales.

Durante una visita realizada por el Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central al Mitrans y a grupos empresariales atendidos por ese organismo, el mandatario, afirmó que las organizaciones de base del Partido deben situarse en el centro de la atención y solución de los problemas de un sector multiplicador de la economía.

El jefe de estado insistió en que «las organizaciones de base del Partido deben mantenerse fortalecidas, activas y presentes en cada una de las entidades».

«Entre sus principales misiones está crear mecanismos que permitan identificar y enfrentar oportunamente los problemas, así como movilizar a los trabajadores en función de los objetivos estratégicos del país», señaló.

Al valorar los resultados del intercambio, Díaz-Canel, consideró que existe una adecuada implementación de las transformaciones en el organismo y reconoció que ese ministerio ha sido una de las entidades que más tempranamente avanzó en la puesta en práctica de varias de las iniciativas que hoy se generalizan en el país.

Asimismo, se ratificó el carácter estratégico del transporte para la vitalidad económica de la nación y el bienestar de la población. Ante los indicadores desfavorables, se insistió en la necesidad de trabajar con inteligencia, innovación y creatividad, aprovechar las fortalezas existentes y anticiparse al recrudecimiento de la guerra económica impuesta contra Cuba.

No obstante, señaló que «la actual crisis energética ha actuado como catalizador de la transición energética, proceso al que el Mitrans ha destinado importantes recursos y esfuerzos.

Esta estrategia constituye una de las principales alternativas para enfrentar la escasez de combustibles, que provoca notables afectaciones en los servicios a la población y limita la movilidad cotidiana de los ciudadanos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959