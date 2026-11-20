El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, solicitó hoy a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para abordar la situación en la Franja de Gaza.

En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia iraní denunció la continuidad de los ataques, los desplazamientos forzados y las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en el territorio palestino.

«Gaza necesita medidas urgentes para levantar el bloqueo y obligar a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria», escribió Araqchi, quien confirmó haber dirigido la solicitud al secretario general de la OCI, Ismail Ould Cheikh Ahmed.

La solicitud se produce después de que el ejército israelí anunciara el fin de una operación militar iniciada el miércoles al oeste de la denominada Línea Amarilla, en el centro de Gaza.

Según la oficina de prensa del Gobierno gazatí, la acción obligó a más de seis mil palestinos a abandonar nuevamente sus hogares.

El acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre de 2025, continúa siendo objeto de denuncias de incumplimiento por bombardeos, disparos y restricciones al ingreso de asistencia humanitaria.

De acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Salud de Gaza citadas en el reporte, la ofensiva israelí iniciada el 7 de octubre de 2023 dejó 74 mil 715 muertos y 176 mil 139 heridos.

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