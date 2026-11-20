Cada parte reclama hoy su cuota de victoria y en una primera valoración coincidente, la realidad es que el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó márgenes para la España indecisa.

Por Fausto Triana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, protagonizaron un intenso debate electoral, el esperado cara a cara auspiciado por la Academia de Televisión y conducido por su titular, la periodista María Casado.

Considerado uno de los momentos decisivos de la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre en España, el encuentro de casi dos horas de duración mostró a un Núñez Feijóo incisivo y con deseos de mostrarse una verdadera alternativa para ocupar el Palacio de la Moncloa.

El enfrentamiento directo, las acusaciones cruzadas y las diferencias sobre el rumbo político y económico del país, se hicieron notar con un Sánchez, empero, sosegado y con deseos de atraer al votante de centro que duda por quien decantarse en estos momentos.

«Hemos ganado los tres puntos (como si fuese en fútbol), pero queda el partido de vuelta (…) es como cuando juegas la Champions y tienes un excelente resultado. No sé si fueron cinco o cuatro a cero (…), afirmó Feijóo a sus seguidores en la sede del PP de Madrid.

Sánchez, por su parte, resumió sus sensaciones en cuatro palabras, «buena política, mala educación (…), un paso más cerca de ganar las elecciones y volver a gobernar cuatro años más», comentó ante sus correligionarios en el edificio del PSOE.

Ambos candidatos abordaron cinco grandes bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, además de inmigración y política exterior.

Sánchez defendió la gestión de su Ejecutivo, los avances económicos y las políticas sociales, al tiempo que cuestionó las propuestas de la oposición.

Feijóo, por su parte, centró sus intervenciones en criticar la gestión gubernamental, denunciar los problemas de confianza institucional y presentar al PP como alternativa de cambio.

La vivienda, el coste de la vida, los servicios públicos y la corrupción concentraron algunos de los momentos más tensos del cara a cara. Ambos dirigentes buscaron trasladar a los ciudadanos una imagen de solvencia y capacidad para gobernar.

El debate dejó en evidencia la profunda polarización política española y dos proyectos enfrentados sobre el futuro del país. Si bien de una parte la contundencia de Feijóo pareció ganar adeptos, tampoco se vio mal la mesura de Sánchez.

La situación de momento ofrece cierta complejidad. Los tertulianos convocados en distintos canales de televisión y radio, se inclinaron por uno o por otro, según el perfil editorial de sus medios.

Feijóo salió satisfecho y su equipo valoró su ofensiva contra el Gobierno. Desde el PSOE, en cambio, proclamaron vencedor a Sánchez por su serenidad y defensa de la gestión.

Todavía no existe un consenso independiente suficientemente asentado para proclamar un vencedor indiscutible. El impacto real se medirá también en la evolución de las encuestas y en la capacidad de ambos para convencer a los indecisos.

Algunos analistas locales aseguran que se necesitarán días para metabolizar el debate por la ciudadanía y probablemente será el próximo lunes cuando se pueda conocer un veredicto.

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