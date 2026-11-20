El presidente Donald Trump convocó para hoy a una conferencia de prensa en el Jardín Sur de la Casa Blanca tras su regreso a Estados Unidos luego de un viaje relámpago a Filipinas y China.

El avión presidencial Air Force One aterrizó anoche en la Base Conjunta Andrews después de un vuelo de 15 horas y sin escalas desde Shenzhen, China, donde participó en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y sostuvo encuentros con sus homólogos chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin.

«Tenemos una conferencia de prensa mañana (hoy) a las 12 en punto. Fue realmente histórico», dijo Trump recién llegado a la mansión ejecutiva.

a los periodistas en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Al mandatario lo acompañaban los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Comercio, Howard Lutnick y sus asesores Natalie Harp y Walt Nauta.

Trump dejó la ciudad china apenas terminó la reunión a tres bandas con Xi y Putin, encuentro que calificó con un 12 en una escala de cero a 10.

Dijo que la reunión estaba marcando un “rumbo diferente” en política exterior y suscribió el énfasis de Xi respecto a la responsabilidad compartida de los líderes de esas principales potencias de resolver los diferendos mediante el diálogo.

No hubo acuerdos concretos, pero sí una declaración conjunta. “Intercambiaron puntos de vista detallados sobre la situación internacional actual y reafirmaron su compromiso de mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”, señaló el comunicado.

China, Estados Unidos y Rusia en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “reafirmaron su compromiso de reformar la ONU para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir su misión fundamental en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales”.

Además, se comprometieron a aumentar la producción de petróleo y gas «en beneficio de todos los países», que la «Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deberían abusar de sus facultades» y «reafirmaron que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y que esta nunca debería desatarse».

Trump hizo un meteórico viaje a Asia que comenzó el martes en Filipinas, donde sostuvo reuniones con los líderes del Quad (integrado por Estados Unidos, Australia, India y Japón), un grupo informal centrado en la seguridad que busca contrarrestar la influencia de China en la región de Asia-Pacífico y participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Lo recibió en el Palacio Presidencial de Malacañang su par filipino, Ferdinand Marcos Jr., y celebró que con Filipinas existe «una de las alianzas más antiguas e importantes de Estados Unidos en el Pacífico».

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