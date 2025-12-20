Definen prioridades para la Agricultura en Granma

La preparación y siembra de la tierra son las más inmediatas prioridades en la recuperación de la Agricultura, en la provincia de Granma.

Así  precisa la  orientación del Ministerio del ramo   en medio de la compleja situación que generó el intenso huracán  Melissa,  para el oriente cubano,  en momento   de máximo desarrollo de la  principal campaña  de siembra de frío,  en los cultivos varios  y otras  actividades  económicas,  destinadas a las producciones arroceras, cafetaleras  y tabacaleras.

En un análisis reciente  de las principales tareas  del sector,  destacó la urgencia  de redoblar los esfuerzos en la plantación de los  cultivos de ciclo corto,  para garantizar una respuesta productiva en los primeros meses del próximo año.

Igualmente, exige laborar en las plantaciones de  viandas como el plátano, yuca y boniato, los granos y hortalizas,  junto a  la disminución de tierras ociosas y  el potenciar los  proyectos de desarrollo local, vinculados al quehacer  agrícola.

Promover  el uso de semillas certificadas, el manejo integrado de plagas y el crecimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar.

También el incremento del índice de boscosidad y  la integración con actores económicos no estatales para fortalecer  los encadenamientos productivos.

Al respecto,  Granma  trabaja  en la implementación del Programa de Gobierno,  para corregir distorsiones y reimpulsar la economía,  con el propósito de  estabilizar las finanzas, incrementar los volúmenes  de alimentos y fortalecer la gestión empresarial, con acciones concretas en  los 13 municipios.

La  erradicación de los impagos a productores y trabajadores, el control de las exportaciones y la diversificación de los  ingresos externos requieren de acciones inmediatas en su solución.

Mientras, grande son los desafíos para los agropecuarios,  en particular en la ganadería,  urgida de  hacer  sostenibles la natalidad,  mediante la  inseminación artificial y mejorar la genética del rebaño, además de digitalizar los registros pecuarios.

De la misma manera,  el  disminuir la mortalidad animal con medicamentos alternativos y tradicionales y reforzar  la contratación de leche y carne.

Asimismo, corresponde a la avicultura el potenciar las producciones cooperadas y la asistencia técnica; y en la actividad de ganado menor  encadenarse  con las  unidades empresariales de base.

Otros desafíos están referidos al ámbito laboral con la   ejecución de medidas de captación de fuerza de trabajo, el  pluriempleo y teletrabajo, junto a  los estímulos morales y financieros.

Esencial, además,  la prevención de delitos, ilegalidades y corrupción, con  la aplicación eficiente de los  sistemas de control interno y coordinación con los órganos de  protección y seguridad.

