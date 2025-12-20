Definen prioridades para la Agricultura en Granma

La preparación y siembra de la tierra son las más inmediatas prioridades en la recuperación de la Agricultura, en la provincia de Granma.

Así precisa la orientación del Ministerio del ramo en medio de la compleja situación que generó el intenso huracán Melissa, para el oriente cubano, en momento de máximo desarrollo de la principal campaña de siembra de frío, en los cultivos varios y otras actividades económicas, destinadas a las producciones arroceras, cafetaleras y tabacaleras.

En un análisis reciente de las principales tareas del sector, destacó la urgencia de redoblar los esfuerzos en la plantación de los cultivos de ciclo corto, para garantizar una respuesta productiva en los primeros meses del próximo año.

Igualmente, exige laborar en las plantaciones de viandas como el plátano, yuca y boniato, los granos y hortalizas, junto a la disminución de tierras ociosas y el potenciar los proyectos de desarrollo local, vinculados al quehacer agrícola.

Promover el uso de semillas certificadas, el manejo integrado de plagas y el crecimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar.

También el incremento del índice de boscosidad y la integración con actores económicos no estatales para fortalecer los encadenamientos productivos.

Al respecto, Granma trabaja en la implementación del Programa de Gobierno, para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con el propósito de estabilizar las finanzas, incrementar los volúmenes de alimentos y fortalecer la gestión empresarial, con acciones concretas en los 13 municipios.

La erradicación de los impagos a productores y trabajadores, el control de las exportaciones y la diversificación de los ingresos externos requieren de acciones inmediatas en su solución.

Mientras, grande son los desafíos para los agropecuarios, en particular en la ganadería, urgida de hacer sostenibles la natalidad, mediante la inseminación artificial y mejorar la genética del rebaño, además de digitalizar los registros pecuarios.

De la misma manera, el disminuir la mortalidad animal con medicamentos alternativos y tradicionales y reforzar la contratación de leche y carne.

Asimismo, corresponde a la avicultura el potenciar las producciones cooperadas y la asistencia técnica; y en la actividad de ganado menor encadenarse con las unidades empresariales de base.

Otros desafíos están referidos al ámbito laboral con la ejecución de medidas de captación de fuerza de trabajo, el pluriempleo y teletrabajo, junto a los estímulos morales y financieros.

Esencial, además, la prevención de delitos, ilegalidades y corrupción, con la aplicación eficiente de los sistemas de control interno y coordinación con los órganos de protección y seguridad.

La Demajagua