Díaz-Canel constata avances en la transformación digital de instituciones de salud cubanas

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este viernes al Centro de Entrenamiento de Mínimo Acceso, ubicado en el municipio habanero de Diez de Octubre, como parte de su recorrido por instituciones de referencia del sistema nacional de salud.

La instalación, perteneciente al Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, se distingue por su prestigio y alto nivel científico. Allí se preparan profesionales en modernas técnicas quirúrgicas, se realizan más de 4 000 cirugías anuales, y más del 80 % de su personal ostenta la categoría de Doctores en Ciencia o Másteres.

En breve ceremonia, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, dio a conocer las razones por las que el Centro obtuvo la Mención Especial de Reconocimiento a la Excelencia a la Calidad en 2024.

El director de la institución, doctor Rafael Torres Peña, agradeció el premio en nombre de su colectivo y lo consideró un reto en el camino hacia la conversión del centro en un hospital inteligente.

El centro recibió la Mención Especial de Excelencia a la Calidad 2024, al destacar por su liderazgo científico y tecnológico. Foto: Estudios Revolución

La institución ha logrado la digitalización total de los procesos de consultas, interconsultas y otros procedimientos hospitalarios, además de fomentar métodos de gestión de calidad y participación eficientes.

Acompañado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz y el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda, el Presidente recorrió áreas del centro e intercambió sobre las experiencias en la digitalización de las historias clínicas.

También presenció en tiempo real el desarrollo de una cirugía y conoció las estrategias que se despliegan a partir de la tecnología disponible.

“Lo que están haciendo ustedes tiene que ver con los procesos de transformación digital que buscamos impulsar en el país, y que estén a la vanguardia nos ayuda mucho en ese camino”, reconoció Díaz-Canel.

El presidente recorre áreas del Centro junto a autoridades del país y presencia en tiempo real una cirugía, ejemplo de los avances en digitalización y modernización hospitalaria. Foto: Estudios Revolución

Visita al Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”

El mandatario llegó también al Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, institución que brinda atención en más de 40 especialidades, de las cuales 17 están acreditadas.

Tal como anticipara el Comandante en Jefe Fidel Castro en su inauguración en 1982, el centro cuenta hoy con 47 doctores en ciencias y 201 investigadores, además de más de 1 000 residentes que cursan diversas especialidades.

El director del hospital, Miguel Hernán Estevez del Toro, destacó el esfuerzo colectivo para mantener los niveles de atención médica en un año complejo, subrayando la unidad como una de las principales fortalezas de la institución.

En el Ameijeiras, Díaz-Canel asistió a la apertura de la primera fase del hospital digital virtual, concebido para gestionar todos los flujos médicos, su interacción y como espacio para la formación del recurso humano.

“Lo que hemos visto aprovecha todo el talento de nuestras instituciones de salud para acercar los servicios a las personas. Estamos impresionados con lo que hemos visto”, afirmó el Presidente.

Díaz-Canel compartió ideas con el Consejo de Dirección del hospital y llamó a extender el proceso de transformación digital a todo el sistema de salud.

“Es importante que una institución como esta avance en la transformación digital, por lo que representa en relación con el objetivo que se propuso el Comandante en Jefe; que ustedes estén a la vanguardia, es un gran paso”, concluyó.

El Presidente participa en la apertura de la primera fase del hospital digital virtual, diseñado para gestionar flujos médicos y potenciar la formación del recurso humano. Foto: Estudios Revolución

Díaz-Canel compartió ideas con el Consejo de Dirección del hospital. Foto: Estudios Revolución

Cubadebate