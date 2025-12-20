Estreno de Ojo de Agua en la televisión cubana

La televisión nacional estrenará el 22 de diciembre la telenovela “Ojo de Agua”, bajo la dirección de Alberto Luberta Martínez, con capítulos los lunes, miércoles y viernes, tras la conclusión de “Regreso al Corazón”, precisó el perfil de Facebook del canal Cubavisión.

El realizador explicó que la obra se inspira en la idea original de Euridice Charadán y refleja el empoderamiento femenino, la equidad de género y los retos que enfrenta la mujer en la sociedad cubana.

En el papel protagónico figura la actriz Yura López Angulo, quien interpreta a Nadia, una ingeniera agrónoma que se traslada de la ciudad al campo y enfrenta dificultades para mantener la unidad familiar, en una trama marcada por temas identitarios.

Entre los actores que integran el elenco se encuentran Alberto Corona, Carlos Migueles González, Denys Ramos, Yeney Bejerano, Jorge Martínez, Mayra Mazorra, Ariana Álvarez, Leidis Díaz, Kenia Ortíz, Yaité Ruiz, Damián Alonso, Carlos Luis González, Yordanka Ariosa, Luis Ángel Batista, Rolando Rodríguez y Johann Ramos.

La serie, compuesta por ochenta capítulos, cuenta con un equipo técnico consolidado, integrado por Humberto Hernández Massia en mini técnica, las productoras Laura Valdés y Adriana París, la asistente de dirección Drialys Díaz y los directores de fotografía José Luis Frías y Maikel Valdés.

Según Luberta Martínez, se emplearon elementos como el mar, la tierra, los animales y el ambiente rural, además de recursos cercanos al melodrama, con el propósito de captar la atención del público.

El director señaló que existen grandes expectativas con la obra, que invita a reflexionar sobre temas actuales y, al mismo tiempo, ofrece entretenimiento a los televidentes.

La Demajagua