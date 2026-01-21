Postemporada beisbolera abre hoy todas sus compuertas

La postemporada del béisbol cubano abre hoy todas sus compuertas: debutan cuatro aspirantes más y regresan otros dos al combate, en una jornada donde la historia, la urgencia y el orgullo se disputan cada palmo del diamante.

El torneo entra en su zona más inclemente con el inicio de las series entre Leñadores de Las Tunas y Leopardos de Villa Clara, y Cocodrilos de Matanzas frente a Gallos de Sancti Spíritus, duelos que completan el mapa de los cuartos de final y elevan la temperatura competitiva del país.

En el Julio Antonio Mella, Las Tunas expone su hegemonía reciente. Bicampeones defensores y líderes de la fase regular, los Leñadores llegan respaldados por una ofensiva demoledora y la serenidad de quien ha aprendido a mandar cuando el margen de error se evapora.

Villa Clara, en cambio, arriba impulsado por el vértigo de nueve victorias consecutivas y el amparo de su pitcheo abridor, decidido a desafiar a la llamada Pesadilla Oriental con todas sus armas disponibles.

Mientras tanto, Matanzas y Sancti Spíritus preparan un choque de contrastes. Los Cocodrilos, segundos del torneo y dueños de la mejor defensa del campeonato, sostienen su candidatura en la disciplina y la oportunidad ofensiva.

Los Gallos, liderados por el temple de su relevo y el simbolismo eterno de Frederich Cepeda, apuestan a la constancia y al golpe preciso en el instante justo. Orden contra paciencia, poder estructurado contra resistencia.

La jornada también trae continuidad en las otras dos series. Industriales de La Habana y Cachorros de Holguín buscarán hoy su segunda victoria ante Huracanes de Mayabeque y Cazadores de Artemisa, respectivamente, luego de robarse la arrancada en sus desafíos al mejor de siete.

Ayer, en el Calixto García, Holguín se impuso 6-3 a Artemisa con cuadrangulares tempranos de Ernesto Torres y Yasiel González, y un séptimo episodio demoledor que sentenció el duelo. En San José de las Lajas, Industriales fabricó un motín en la novena entrada y venció 4-2 a Mayabeque, impulsado por un doblete decisivo de Yosvani Peñalver con las bases llenas.

Este miércoles el béisbol cubano vuelve a tensar sus cuerdas. Cuatro equipos entran en escena, otros dos defienden lo ganado y el playoff, implacable, recuerda su ley esencial: no hay mañana sin victoria.

