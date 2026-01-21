Francia demanda un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia

Francia pidió hoy un ejercicio militar de la OTAN en el territorio autónomo danés de Groenlandia, en momentos de escalada de tensiones por los propósitos del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoderarse de la isla.

La demanda la realizó el Elíseo, que además mostró la disposición de París a contribuir con efectivos.

Ayer, al intervenir en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente galo, Emmanuel Macron, lanzó mensajes duros frente a la cruzada de Trump, quien en sus pretensiones de controlar Groenlandia, amenazó con una nueva guerra arancelaria a países europeos que obstaculicen su objetivo, entre ellos Francia.

En ese sentido, Macron fustigó la marcha hacia un mundo sin reglas y las ambiciones imperiales que buscan debilitar y subordinar a Europa. “Preferimos el respeto a los matones, la ciencia a las conspiraciones y el Estado de derecho a la brutalidad”, sentenció en un discurso en el que defendió la autonomía estratégica del viejo continente.

Francia ya había enviado una quincena de soldados a Groenlandia para participar en la misión de reconocimiento y apoyo a Dinamarca “Arctic Endurance”, asumida por Trump como un desafío y un juego peligroso.

En un mensaje de buenos deseos a los militares galos por el nuevo año, Macron prometió reforzar en los próximos días al pequeño contingente con medios navales, aéreos y terrestres.

Groenlandia no es el único campo de confrontación París-Washington por estos días, a partir de la propuesta de la Casa Blanca de una suerte de ONU alternativa o paralela, el Consejo de la Paz promovido por Trump.

Francia rechazó cortésmente de momento la invitación a unirse a esa iniciativa, advirtiendo que trasciende su objetivo inicial relacionado con el plan de paz para la Franja de Gaza.

Al respecto, ratificó su apego al multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y la solución pacífica de las diferencia.

En este escenario, Trump publicó un mensaje privado de Macron invitándolo a una cena, lo cual desató críticas en suelo galo por los métodos del presidente estadounidense para imponer su ley.

El jefe de la Casa Blanca amenazó además con aranceles del 200 por ciento para el vino y el champán si Francia mantiene su posición de no ser parte del ya polémico Consejo de la Paz.

