Francia descarta boicotear mundial de fútbol por políticas de Trump

El Ministerio de Deportes de Francia descartó hoy sumarse a un eventual boicot a la celebración del mundial de fútbol en suelo estadounidense, reclamado desde algunos sectores en rechazo a las políticas de Donald Trump.

En este momento que hablamos, no hay voluntad de boicot de nuestra parte para una competición tan esperada, dijo a la prensa la ministra de Deportes, Marina Ferrari, al referirse al torneo señalado del 11 de junio al 19 de julio en estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Les Bleus, finalistas en las últimas dos ediciones, campeones en Rusia 2018 y subtitulares en Qatar 2022, lidiarán en el grupo I junto al reciente monarca de África: Senegal, Noruega y un país por determinar.

A nivel mundial varias voces se alzan para reclamar que el torneo no se juegue en Estados Unidos o la no participación en el mismo, en señal de denuncia de las posiciones agresivas de Trump, tanto en el ámbito militar como en el económico con sus cruzadas arancelarias.

En Francia, el dirigente de los insumisos Éric Coquerel llamó a que el mundial de fútbol solo se juegue en México y Canadá, y no en una nación cuyo Gobierno agrede a sus vecinos, ambiciona Groenlandia, ataca el Derecho Internacional y torpedea a la ONU.

La ministra Ferrari dijo estar al tanto de los reclamos, pero pidió separar el deporte de la política.

Algunos recuerdan que París no asumió la misma postura cuando se impidió a atletas rusos competir en los Juegos Olímpicos del 2024 y fueron excluidos de numerosas competiciones por el ataque a Ucrania.

